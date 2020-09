Latina, incendio a Borgo Montello: arrivano vigili e protezione civile

Un incendio di sterpaglie si è sviluppato oggi pomeriggio a Borgo Montello, in Via Monfalcone, nei pressi della discarica a Latina. Per fortuna il rogo non era molto esteso ma sul posto sono dovuti intervenire sia vigili del fuoco che protezione civile del gruppo di Passo Genovese.

Quella del 2020 è davvero un’estate di fuoco: non soltanto per le alte temperature, ma anche per via dei numerosi roghi che ogni giorno dilaniano la provincia. L’altro giorno è toccato a Sonnino, ma altri roghi si sono propagati su tutta l’area dei Lepini ed in particolare tra Maenza, Roccagorga, Priverno, Cori, senza risparmiare Formia, Fondi e Sperolonga al sud pontino, e naturalmente Latina il capoluogo.