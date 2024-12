Terracina, scontro tra ambulanza e centauro: due feriti

Momenti di grande apprensione questa mattina al chilometro 101,509 della strada statale Pontina, nel territorio di Terracina, a causa di un grave incidente che ha coinvolto un’autoambulanza e un motociclista. Il sinistro, avvenuto in direzione sud, ha lasciato due persone ferite, una delle quali in gravi condizioni.

Il motociclista, che ha riportato traumi seri, è stato trasportato in codice rosso. È stato necessario l’intervento dell’eliambulanza per un rapido trasferimento in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri della Compagnia di Terracina, che hanno effettuato i rilievi di rito, e gli operatori sanitari del 118, impegnati nelle prime operazioni di soccorso.