Terracina, segue e si intrufola in casa della ex: divieto di avvicinamento

La loro relazione era finita da 4 anni, ma lui – un 45enne di Terracina – non voleva proprio saperne di lasciare in pace la sua ex. Per tanto tempo l’aveva infastidita, minacciata, pedinata, seguita anche in trasferte di lavoro. L’uomo si era perfino intrufolato nell’appartamento della ex e a violare così anche l’unico posto in cui la professionista si sentiva al sicuro. Nel 2017 era arrivato l’ammonimento del questore che interviene nei casi di stalking, ma questo non era bastato.

Per questo, dopo l’ennesima denuncia, è scattato per lui il divieto di avvicinamento. Gli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Terracina hanno eseguito il provvedimento del giudice questa mattina. L’uomo ha ora l’obbligo di mantenere una distanza minima 100 metri dalla ex fidanzata e il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la parte offesa.

La vittima avrebbe subito negli anni minacce e offese e anche lo “strappo” della borsa che era stata gettata poi in strada.

Poco tempo fa la donna era stata seguita anche mentre faceva jogging e quando la stessa era giunta in un tratto isolato del litorale era stata bloccata e strattonata, riportando lievi lesioni.

