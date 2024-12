Terracina, sequestrata piscina abusiva: denunciati i proprietari

Una piscina in costruzione è stata sequestrata dalla Polizia Locale di Terracina perché ritenuta abusiva.

La proprietà, situata lungo la strada provinciale per S. Felice Circeo, era in edificazione in un’area sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici.

Durante i controlli mirati a contrastare reati edilizi e ambientali, le forze dell’ordine hanno scoperto la struttura in calcestruzzo, realizzata senza le necessarie autorizzazioni. I proprietari, residenti fuori provincia, sono stati denunciati e l’intera area sottoposta a sequestro.