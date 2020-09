Terracina, uomo accoltellato in centro: indagano i carabinieri

Un uomo è stato accoltellato questo pomeriggio a Terracina. L’episodio, ancora tutto da chiarire, è avvenuto in via Roma, in una strada centrale della città. Il 50enne è stato subito soccorso, dopo la segnalazione, dagli operatori sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di chiarire cosa sia successo. I militari hanno ascoltato alcuni testimoni e stanno verificando se ci siano telecamere che possano fornire informazioni utili alle indagini.

Sembra che per le lesioni sia stata fermata una donna che sarebbe stata sentita in caserma.