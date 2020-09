Il Latina Calcio 1932 ha superato per 2 a 0 il Team Nuova Florida nell’allenamento congiunto andato in scena stamattina all’ex Fulgorcavi. Al 7’ Tortolano realizza il calcio di rigore spiazzando Giordani. De Marchis, al 15’, mette la palla al centro, velo di Gambioli, Giusto cerca di concludere ma Ciammaruconi respinge. Moretti al 19’ viene atterrato in area e conquista il calcio di rigore che viene però parato da Ciammaruconi. Al 38’, Giovanni Esposito prova ma non riesce a ribadire in rete. Al 40’, Tortolano va sul fondo sulla sinistra mette un pallone morbido a centro area per Di Renzo, che controlla e conclude debolmente. Giordani blocca a terra. A cinque minuti dalla fine, Sevieri lancia per Alessandro che di controbalzo supera il portiere con un pallonetto di esterno sinistro. Si conclude così il match a favore del Latina. Soddisfatto mister Scudieri che ha definito “la gara un buon test anche se manca un pò di brillantezza ma siamo sulla strada giusta”.

Latina Calcio 1932 2 – 0 Team Nuova Florida

Marcatori: Tortolano (7’ su rigore Latina); Alessandro (85’ Latina)

Latina Calcio 1932 (3-4-3): Ciammaruconi (31’ Alonzi, 61’ Gallo); Allegra (48’ Di Emma), Barberini (31’ Esposito G.), Esposito A. (82’ Franchini); Teraschi (42’ Mastrone), Sevieri, Bardini (42’ Garufi), Pompei (55’ Atiagli); Alessandro (31’ Calagna, 75’ Begliuti), Di Renzo (60’ Alessandro), Tortolano (69’ Di Bartolomeo). Allenatore Scudieri

Team Nuova Florida (4-3-3): Giordani (61’ Aniello); Gargiulo (61’ Pallocca), Scardola (58’ Menniti), Tamburlani, Moretti; De Marchis, Porfiri (31’ Chavez, 75’ Mascolo), Contini (46’ Miola), Moretti; Iacoponi (69’ Stefani), Gambioli (69’ Gasperini), Giusto (46’ Bussone). Allenatore Bussone

Angoli: Latina 5; Nuova Florida 3;