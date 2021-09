Terribile fine dell’estate, Latina assediata dal fuoco

Ore e ore di fuoco, fumo, cenere. Occhi e narici messi a dura prova, traffico paralizzato e tanta paura. Alzare gli occhi e sentirsi prigionieri nella propria città, precipitata in un pomeriggio infernale. La fine dell’estate a Latina è stata segnata da uno spaventoso incendio, che ha divorato ettari di sterpaglie tra Via del Picarello, Via Isonzo e Via dell’Agora, minacciando le abitazioni.

Dalla tarda mattinata è stato un incessante via vai di mezzi di soccorso a terra e dall’alto. Vigili del Fuoco in azione per ore, supportati dagli elicotteri anche per monitorare la situazione. Per consentire le operazioni, sono state chiuse alla circolazione Via del Piccarello e Via Isonzo. Centinaia le chiamate di soccorso, scene di disperazione di chi ha creduto di perdere casa e peggio ancora per avere proprio cari all’interno.

Il bilancio parla di intossicati, ma la stima è ancora in corso.

La mano dell’uomo e le alte temperature di questi giorni sono un possibile innesco dell’incendio, che alimentato dal vento si è propagato un po’ ovunque. Decine i pali dell’ energia elettrica abbattuti dal fuoco, qualcuno si ritroverà anche al buio per qualche ora.