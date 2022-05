“The Green Race”, presentato il Latina Lido Triathlon Sprint

Il triathlon torna protagonista del lungomare di Latina nella week end. Un doppio appuntamento il 7 ed 8 maggio a Latina Lido con la “The Green Race” – Latina Lido Triathlon Sprint, giunta alla quarta edizione. Una ripartenza dopo la pausa forzata di due anni a causa della pandemia, nel suggestivo scenario tra Mar Tirreno e Lago di Fogliano.

“The Green Race” è tappa del calendario agonistico del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Triathlon. Patrocinio del Comune di Latina, egida Opes Italia, Organizzazione per l’Educazione allo Sport, comitato di Latina. Lo slogan della gara è “Un week end, tre discipline, zero emissioni”, perché sarà una gara “verde”, in cui il pieno rispetto dell’ambiente dovrà essere il motivo conduttore.

Evento che nasce dalla collaborazione tra Green Model, official partner, che fa capo all’ingegner Luca Targa, e la Latina Triathlon Asd presieduta dall’avvocato Benedetto Faralli.

“Attraverso materiali utilizzati per l’allestimento della gara e mezzi utilizzati durante l’evento – dice l’ingegner Targa –, daremo un’impronta ben precisa alla gara, che dovrà essere una festa del territorio, di chi ci vive, ci lavora e chi ci verrà a trovare”. “Sarà una vetrina per il nostro territorio – commento il sindaco Damiano Coletta – ed un momento di ulteriore riflessione, in cui argomenti come le energie rinnovabili e la salvaguardia dell’ambiente sono di estrema attualità, tanto più per la tragedia della guerra. Il nostro è un territorio che si racconta attraverso lo sport”. “Avremo non meno di 2000 persone sul nostro lungomare – commenta Alessandro Marfisi dirigente nazionale Opes – per questa due giorni e molte persone vedranno per la prima volta questo scenario. Vivere il territorio è una prerogativa di Opes, non a caso in fase di organizzazione abbiamo trovato subito una grande intesa con la Latina Triathlon, nell’ affiancare il Latina Lido Triathlon Sprint di questo week end e la nostra Mezza Maratona di Latina (15 maggio), per garantire continuità di eventi sportivi”. “Non vedevamo l’ora di ripartite – conclude gli interventi il presidente della Latina Triathlon Benedetto Faralli –, con grande entusiasmo viviamo la vigilia della nostra gara, in cui vogliamo vivere la nostra passione per il triathlon e salvaguardare le esigenze degli operatori balneari”.

A livello tecnico la gara è stata illustrata da Claudio Altobelli, della Latina Triathlon. “La novità di questa quarta edizione è la competizione dei giovani. Il settore giovanile è in forte espansione e gli atleti non sono solo figli di triathleti. Quindi la disciplina cresce”. La seconda tappa del Campionato Regionale 2022 si aprirà infatti sabato 7 maggio con la gara promozionale “Latina Lido Triathlon Youngster”, dove Giovani e Giovanissimi si daranno battaglia sulle distanza in base alle fasce di età. Inizio alle ore 14. Nella stessa occasione verranno effettuate le premiazioni del Campionato Regionale Giovanile 2021 Individuale e di Società.

Poi domenica 8 maggio, alle 10, è prevista la partenza del Latina Lido Triathlon Sprint con gli Age Group. Lo sprint prevede le seguenti distanze: 750 mt nuoto, 20 km bici, 5 km corsa. Il nuoto delle specchio di mare antistante Capoportiere, il ciclismo sulla Strada Lungomare, il podismo nel primo tratto di Via del Lido, con traguardo di nuovo sulla Strada Lungomare. “Il più bravo – conclude Claudio Altobelli – ci impiegherà appena un’ora”.