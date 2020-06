Tiziano Ferro annuncia: “Abbiamo le nuove date del tour 2021”

Sono state comunicate le date dei concerti di Tiziano Ferro previsti nel 2020 e rinviati a causa dell’emergenza coronavirus. I biglietti già acquistati restano validi. Lo ha annunciato ieri il cantante di Latina sul suo profilo Instagram: “Abbiamo le nuove date del tour 2021 per tutti gli amici che hanno acquistato i biglietti. Sono troppo felice, diciamo che manca poco” ha detto a tutti i suoi fan.

“Per gli amici di Messina non abbiamo avuto l’ok per suonare allo stadio, ma tenete i biglietti perché saranno validi: il concerto comunque ci sarà” a luglio.

Per i due eventi a Roma, del 9 e 10 luglio 2021, il palco sarà posizionato in curva Sud dello Stadio Olimpico. Per i biglietti venduti nel settore Distinti sud ovest verrà riassegnato agli spettatori un posto nella sezione Distinti nord est. Per i biglietti venduti in curva sud verrà invece assegnato un posto nel settore curva nord.

In entrambi i casi non occorre la sostituzione del biglietto e il nuovo posto sarà comunicato ai possessori del biglietto al momento dell’ingresso nello stadio, il giorno del concerto.

Dopo tanta attesa durante la quale l’artista aveva lamentato una mancanza di attenzione verso il modo dello spettacolo che stava soffrendo, come tanti altri settori, per le misure di contenimento del coronavirus, si torna a sognare.

LE DATE

6 GIUGNO 2021 – LIGNANO SABBIADORO – STADIO G. TEGHIL

9 GIUGNO 2021 – FIRENZE – STADIO ARTEMIO FRANCHI

12 GIUGNO 2021 – MODENA – STADIO BRAGLIA

15 GIUGNO 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO (validi i biglietti di Milano 5 giugno 2020)

18 GIUGNO 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO (validi i biglietti di Milano 6 giugno 2020)

19 GIUGNO 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO (validi i biglietti di Milano 8 giugno 2020)

22 GIUGNO 2021 – TORINO – STADIO OLIMPICO

26 GIUGNO 2021 – NAPOLI – STADIO SAN PAOLO

29 GIUGNO 2021 – BARI – STADIO SAN NICOLA

6 LUGLIO 2021 – ANCONA – STADIO DEL CONERO

9 LUGLIO 2021 – ROMA – STADIO OLIMPICO (validi i biglietti di Roma 15 luglio 2020)

10 LUGLIO 2021 – ROMA – STADIO OLIMPICO (validi i biglietti di Roma 16 luglio 2020)

14 LUGLIO 2021 – PADOVA – STADIO EUGANEO

18 LUGLIO 2021 – CAGLIARI – FIERA