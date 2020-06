Latina, degrado e inciviltà in via Giustiniano: mobili abbandonati in strada

Nuovo trasloco tra via Giustiniano e via Cicerone, proprio dietro al tribunale di Latina. Alcuni residenti sono così amichevoli che ogni volta che cambiano mobili e altro in casa lo rendono noto a tutti lasciandoli in bella mostra nello spiazzo in cui c’è anche la raccolta rifiuti, facendo cadere la zona nel degrado più assoluto.

Una mancanza di rispetto per gli altri abitanti che però sembra essere un fare comune se costantemente si possono trovare comodini e televisioni vecchie, frigoriferi fuori uso. Questa volta un divano con annessi cuscini e un mobile con i cassetti solo da assemblare.

Dopo qualche giorno diventano tana di animali e sporcizia e Abc passa a fare il lavoro che dovrebbe essere di chi ha liberato casa, quella di affittare magari un mezzo per trasportare il tutto nell’isola ecologica più vicina. Poi a distanza di qualche tempo si ricomincia.