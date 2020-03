Tiziano Ferro e Laura Pausini in diretta doppia su Instagram

Dopo aver inviato un video messaggio ai ragazzi e agli adolescenti di Latina, oggi 15 marzo Tiziano Ferro sarà in diretta Instagram con Laura Pausini, rigorosamente da casa.

I tanti fan potranno vedere i due artisti e ascoltarli alle 17. “Per passare un po’ di tempo insieme” dicono e per rendere l’isolamento meno noioso. I social in questo momento sono il nostro contatto con il mondo e la tecnologia sta aiutando veramente tanti a non sentirsi soli e a rispettare le indicazioni ministeriali con minor sforzo, ma anche ad allentare la tensione.

E allora non resta che collegarsi al concerto virtuale.