Distrutta la statua di Sandro Pertini. A postare su Facebook le foto dell’opera staccata dal basamento e fortemente danneggiata anche sul volto dell’ex presidente della Repubblica italiana è stato il capo di gabinetto del Comune di Latina, Vincenzo Abbruzzino.

La statua è stata donata dalla sezione Anpi di Latina “Severino Spaccatrosi” e realizzata dalla scultrice moldava Natasha Bozharova. Sul basamento è riportata la frase: “Non vi può essere vera libertà senza la giustizia sociale, non vi può essere giustizia sociale senza libertà”.

Era stata scoperta durante l’intitolare della “Passeggiata Sandro Pertini“, il 24 febbraio 2018, compresa tra via don Morosini, via Pisacane, via Toti e via Marcucci.

Amaro il primo commento: “Scusa Presidente. L’Italia non è più quello stivale elegante che conoscesti tu”.