Tiziano Ferro, ecco l’auto donata all’Avis di Latina con il cachet di Sanremo

Latina sempre nel cuore di Tiziano Ferro. E’ un po’, anche a causa del lockdown, che il cantante pontino non torna, ma non dimentica la sua città. Oggi su Instagram ha postato la foto dell’auto per l’Avis acquistata con la quota del cachet di Sanremo 2020 destinato all’associazione che si occupa della raccolta sangue.

“Non riesco ad essere nella mia Latina quanto vorrei – ha scritto – ma mi piace pensare che ci sia anche una mia ‘goccia’ in quel mare di amore e di bene che @avislatina.it genera ogni giorno”.

“Non ho meriti, ma posso alzare un po’ la voce. E lo faccio anche oggi per ricordarvi che donare il sangue cambia le vite e questi eroi con la maiuscola ve lo sapranno raccontare”.