Coronavirus, 2 nuovi casi in provincia. Chiuso il Palafitness di Latina

Ancora due nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Latina. Si tratta di un paziente di Latina e uno di Aprilia. La Asl ha avviato le indagini epidemiologiche di ricerca dei contatti per il primo caso, mentre il residente di Aprilia era già in isolamento.

La ragazza contagiata è andata in palestra prima di sapere della malattia ed è stato chiuso il Palafitness del capoluogo pontino. Era appena tornata da un viaggio all’estero. Dal centro sportivo hanno fatto sapere che è già in corso la sanificazione e i dipendenti saranno sottoposti a tampone.

I contagi totali registrati dall’inizio della pandemia sono saliti così a 617 e oggi una persona è guarita. I positivi sono ancora sul territorio pontino 49 di cui 21 trattati a domicilio.

Si raccomanda ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento.