Tiziano parte per Sanremo: “Verso una fantasia che avevo da bambino”

Tiziano Ferro sulla porta di casa mette la giacca. Sta uscendo per un viaggio o come dice lui stesso “verso una fantasia che avevo da bambino”. Questa la foto che ha postato oggi su Instagram. Parte per tornare in Italia ed essere presente con la sua storia e le sue canzoni al Festival di Sanremo.

“Aspettami che non sto via tanto”, non è difficile capire a chi si rivolga e poi una citazione ad uno degli artisti che hanno fatto la storia del Festival: “Penso che un sogno così non ritorni mai più”.

Porta con sé due valigie, in una un sogno che sta per realizzarsi. E se ancora dopo tanto successo, dopo un matrimonio da favola, Tiziano sa ancora emozionarsi ed emozionare i suoi fan impazziranno a vederlo sul palco dell’Ariston. “A domani”: l’ultimo saluto prima del grande giorno.

