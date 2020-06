Tommaso Paradiso a Palmarola, la stagione balneare pontina attrae vip e politici

Le isole pontine continuano ad attrarre vip e politici soprattutto nei fine settimana. Questa è stata la volta del cantante dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso, di godere delle meraviglie di Palmarola insieme all’amico Frank Matano.

Il cantautore è stato immortalato su un gommone a forma di “smile” in costume e scarpe da trekking. Un week end all’insegna del relax, ovviamente condiviso con i fan su Instagram.

Paradiso non è il primo in provincia. Poche settimane fa hanno visitato Sabaudia il ministro Di Maio e la fidanzata. Il territorio pontino è meta di tanti turisti, tra cui anche quelli più famosi. Anche Salvini ha trascorso qualche giorno a San Felice e Sabaudia, dove ha trascorso gli ultimi giorni anche Alessia Marcuzzi. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha scelto invece per la spiaggia di Minturno.

Con il post Covid in tanti preferiscono non prenotare vacanze all’estero e scoprire le meraviglie delle regioni in cui abitano e lavoran, ma non hanno mai apprezzato come in questo periodo. La stagione turistica quindi sul territorio pontino è partita molto bene. Resta da capire se questo turismo mordi e fuggi possa risollevare un periodo pieno di incertezze e ancora limitazioni.