L’imprenditore Gianfranco Sciscione si ricandiderà a sindaco di Terracina. Lo ha annunciato ieri su Facebook, dove ha scritto un lungo messaggio che parte da alcune considerazioni sulla campagna elettorale del 2011 che lo vide tra i protagonisti.

Sciscione sarà a capo di una lista civica. “Avrei chiuso volentieri con la politica, un mondo che non mi appartiene, ma leggendo articoli di giornali, post sui social, non posso, non voglio, non debbo abbandonare. La sfida sarà dura perché è contro tutti i partiti e coalizione dove esistono i partiti nazionali, ma non mi spaventa, perché coraggio ne ho da vendere – ha scritto – La città liberamente dovrà decidere se affidarsi come nel passato agli uomini e donne che dovranno rispondere ai partiti nazionali o che questa nostra città se ne liberi eleggendo i propri rappresentanti in coalizioni civiche lontane da ideologie di partito”.

Il programma elettorale sarà reso noto il 4 luglio.