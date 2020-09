La Top volley Cisterna inizia con una pesante vittoria contro il Piacenza (1-3) nella Del Monte Coppa Italia. I pontini, trascinati da Randazzo e al termine di una prova di squadra di grande impatto, tornano da Piacenza con un successo di grande importanza contro una formazione di altissimo livello, profondamente rinnovata e con ambizioni notevoli. Il match era valido come gara 1 degli ottavi di finale della manifestazione tricolore.

“La chiave della partita? Il gruppo sicuramente, tutti hanno giocato con un atteggiamento molto chiaro, per noi era una prima uscita, abbiamo lottato e tenuto duro con la testa anche quando eravamo sotto, siamo stati bravi in battuta e abbiamo tenuto il loro Side-out sotto pressione i numeri nono sono stati altissimi da una parte e dall’altra ma questo vuol dire che siamo stati bravi a risolvere le situazioni in una partita tirata – spiega coach Tubertini, visibilmente soddisfatto a fine set – Dobbiamo tenere alto il morale, è un punto di partenza. Onwuelo è stato determinante per un paio di set, questo è normale quando dall’altra parte hai giocatori come Grozer, è entrato Oreste e ha dato ulteriore spinta. Ora dobbiamo essere concentrati su Ravenna ma chiaramente ci godiamo questa bella vittoria, la sottolineamo, vuol dire che il lavoro è stato buono, siamo arrivati con qualche problema fisica con Seganov e Sabbi da gestire ma ora torniamo a casa e lavoriamo”.

In fase di avvio, coach Tubertini schiera Sottile in cabina di regia in diagonale con Onwuelo, di banda Tillie e Randazzo, al centro Krick e Szwarc con Cavaccini libero. La partita inizia con una fiammata della Top volley Cisterna che vince il primo set (22-25) grazie agli indiavolati Szwarc e Krick ben serviti da Sottile. Molto ispirati anche Tillie e Randazzo ma anche Onwuelo è stato particolarmente preciso (10-15, 12-17 e 13-19) con la squadra di Tubertini sempre avanti. Piacenza rimette la partita in equilibrio vincendo il secondo parziale (25-23) al termine di un set in cui i padroni di casa hanno espresso un gioco più efficace e la Top volley non è mai riuscita ad andare in serie commettendo qualche errore di troppo. Nel terzo spicchio di partita torna in campo Sottile al posto di Seganov e nel corso del set c’è spazio anche per Rossi (per Krick) e per Cavuto che rileva Onwuelo nel finale. Piacenza inizia meglio ma la Top volley è inarrestabile. Sottile si affida ai laterali innescando a meraviglia Tillie e Randazzo che contribuiscono a creare problemi a Piacenza. Si va ai vantaggi sul 26 pari Tillie si guadagna il set point e Randazzo chiude con il 26-28. Avanti 1-2, il quarto set è giocato con il massimo della determinazione da Tillie e compagni che si prendono l’intera posta in palio chiudendo con un parziale praticamente perfetto: Cavuto e Krick piazzano a terra cinque punti a testa e la Top s’impone 19-25. La Top volley Cisterna è attesa di nuovo in campo domenica prossima quando al palazzetto dello sport di Cisterna di Latina arriverà Ravenna in gara due degli ottavi di finale della Del Monte Coppa Italia.

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Top Volley Cisterna 1-3

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Polo 7, Russel 16, Izzo, Scanferla (lib.), Candellaro 6, Tondo ne, Antonov, Grozer 17, Botto 1, Shaw ne, Hierrezuelo 6, Fanuli (lib.) ne, Clevenot 5. All. Gardini

Top volley Cisterna: Cavuto 6, Cavaccini (lib.), Sottile 1, Tillie 14, Seganov 1, Rossato ne, Sabbi ne, Rossi 1, Onwuelo 3, Rondoni (lib.) ne, Randazzo 16, Krick 13, Szwarc 14. All. Tubertini

Arbitri: Braico e Cerra, terzo arbitro: Pasquali

Parziali: 22-25 (29’), 25-23 (33’), 26-28 (31’), 19-25 (26’)

Note: Piacenza: ricezione 54% (32%), attacco 47%, ace 4 (err.batt. 20), muri pt. 7; Cisterna: ricezione 52% (28%), attacco 41%, ace 5 (err.batt. 19), muri pt. 11;