Top Volley Cisterna, al via la prima di campionato a Perugia

Oggi ore 18, la Top Volley Cisterna esordisce sul campo del Pala Barton di Perugia per la prima partita di regular season del campionato di Superlega Credem Banca.

I pontini, guidati dal nuovo coach Fabio Soli, arrivano dopo un intenso lavoro di preparazione e una serie positiva di test match. Obiettivo, dimenticare la passata stagione.

Cisterna e Perugia si sono affrontate 18 volte nel massimo campionato italiano con 1 successo per la formazione pontina e 17 per gli umbri. Nessun ex presente tra le due squadre.

Michele Baranowicz, palleggiatore della formazione pontina, è molto motivato e non vede l’ora di scendere in campo. “La prima di campionato, per me la prima con Cisterna, sicuramente non è una partita facile. Perugia, forse la squadra meglio attrezzata, non solo in Italia, ma a livello europeo. Hanno due squadre che possono giocare ad alto livello. Sarà un ottimo test per capire a che punto siamo, una partita in cui ci sarà da soffrire tanto, bisognerà avere pazienza e cercare di utilizzare tutte le armi che abbiamo nel nostro arsenale”.

La squadra si allenerà stamattina mattina a Perugia nella consueta rifinitura prepartita, un momento importante per i giocatori che potranno prendere confidenza con il campo da gioco. Il match verrà arbitrato da Caretti Stefano e Cesare Stefano entrambi di Roma. La partita tra Sir Safety Conad Perugia e Top Volley Cisterna verrà trasmessa sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle 18 e su Radio Antenne Erreci, 97.3 in fm e in streaming su www.radioantenne.it e app gratuita su store Apple e Android.

Sir Safety Conad Perugia – Top Volley Cisterna

PRECEDENTI: 18 (1 successo Top Volley Cisterna, 17 successi Sir Safety Conad Perugia)

EX: nessuno.

A caccia di record

In carriera Regular Season: Arthur Szwarc – 7 punti ai 500 (Top Volley Cisterna); Tobias Krick – 4 muri vincenti ai 50 (Top Volley Cisterna); Elia Bossi – 5 muri vincenti ai 150 (Top Volley Cisterna); Ter Horst Thijs – 9 attacchi vincenti a 1200 – 6 battute vincenti a 100 (Sir Safety Conad Perugia); Rychlicki Kamil – 13 punti a 1200 (Sir Safety Conad Perugia); Leon Venero Wilfredo – 17 punti a 1900 – 8 battute a 300 – 2 muri vincenti a 120 (Sir Safety Conad Perugia); Piccinelli Alesandro – 8 ricezioni a 350 (Sir Safety Conad Perugia); Solè Sebastian – 6 battute vincenti a 100 (Sir Safety Conad Perugia); Russo Roberto – 9 battute vincenti a 100 (Sir Safety Conad Perugia); Mengozzi Stefano – 5 punti a 2700 (Sir Safety Conad Perugia).