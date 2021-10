Benacquista Latina Basket, esordio in trasferta contro il Ravenna

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket sarà impegnata oggi alle 18 nell’esordio in trasferta contro l’Orasì Ravenna.

Dopo l’inizio della regular season del Campionato di Serie A2 tra le mura amiche del PalaBianchini, dove i nerazzurri si sono imposti sulla corazzata Verona, il secondo turno di oggi porta gli uomini guidati da Coach Gramenzi in visita alla temibile compagine del Ravenna che dopo tantissimi mesi tornerà a disputare le gare casalinghe sul parquet del Pala Mauro De Andrè.

“Con la conferma di Capitan Cinciarini, Denegri, Oxilia e Simioni, Ravenna ha mantenuto l’ossatura della squadra che aveva fatto molto bene nel corso della scorsa stagione – commenta il vice allenatore del Latina Basket coach Di Manno – Ciò la rende una formazione solida, e lo dimostra la vittoria conquistata su un campo difficile come quello di Cento, arrivata grazie all’ottima prova di Tilghman e Sullivan, che si sono già integrati molto bene nel gruppo. Per competere dovremo riuscire a replicare la nostra attitudine difensiva, che ci ha permesso di battere Verona all’esordio”.

I nerazzurri sono chiamati ancora una volta ad affrontare un avversario di alto livello, Ravenna, che nelle ultime stagioni ha sempre disputato campionati di vertice e che anche quest’anno è stata strutturata per puntare a obiettivi ambiziosi. Ravenna nella gara di esordio ha conquistato il successo sull’ostico campo di Cento (59-71) ed è attualmente a quota 2 punti in classifica, proprio come la Benacquista, che è stata l’unica formazione a vincere in casa nella tranche di partite del primo turno del torneo. L’Orasì ha mantenuto buona parte dei giocatori della scorsa edizione, ma anche inserito due atleti statunitensi che hanno già dimostrato il loro valore. Il match in terra romagnola si prospetta delicato e difficile per i pontini, che, pur rispettando l’avversario, sono però pronti a dare il massimo per provare a conquistare un buon risultato.

Per “Aka” Fall e compagni test importante. “La gara con Ravenna sarà difficile. Per loro si tratta del primo match casalingo, dopo la bella vittoria conseguita in trasferta a Cento alla partita d’esordio e vorranno certamente far bella figura anche di fronte al proprio pubblico. Per noi sarà un test importante per capire a che punto siamo e quanto ancora dobbiamo lavorare per raggiungere il nostro massimo. Il Campionato è sempre abbastanza equilibrato, ma sono contento che finalmente quest’anno si potrà giocare con cadenze regolari. Questo permetterà a tutte le squadre di allenarsi in modo costante e di esprimere il massimo del loro potenziale”.