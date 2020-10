La Top Volley Cisterna si prepara al secondo turno di andata del campionato di SuperLega Credem Banca con accesso consentito a 200 spettatori.

Domenica 4 ottobre alle 18.05, le telecamere di RAI Sport si accenderanno per la sfida tra Top Volley Cisterna e Kioene Padova presso l’impianto di via delle Province.

Il pubblico che avrà accesso agli spalti, sarà tenuto a rispettare direttive specifiche per poter prendere parte all’evento. In primis misurare la temperatura prima di lasciare la propria abitazione e, nel caso di temperatura superiore ai 37,5°C, non presentarsi alla partita.

Per l’accesso al palazzetto ogni possessore di biglietto dovrà presentare all’ingresso l’autodichiarazione di prevenzione Covid-19 scaricabile dal sito della Top Volley. Gli spettatori dovranno presentarsi al con largo anticipo. L’apertura dei cancelli è prevista alle 16.30 e dovranno accedere esclusivamente al triage indicato sul posto.

All’ingresso gli addetti alla sicurezza provvederanno a rilevare la temperatura e se questa sarà superiore ai 37,5°C impediranno l’accesso all’impianto sportivo. Gli spettatori presenti dovranno rispettare i percorsi tracciati per l’accesso mantenendo le distanze interpersonali di almeno un metro.

All’interno del palazzetto dello sport è obbligatorio l’uso della mascherina e non si potranno introdurre bandiere, striscioni o altro materiale. La distanza interpersonale prevista all’interno dell’impianto è pari un metro. Lo spettatore non potrà lasciare il proprio posto se non per recarsi ai servizi igienici avvisando il personale presente. Sarà vietato alzarsi per chiacchierare o fumare durante tutto l’arco dell’incontro.

All’esterno del palazzetto il deflusso dovrà avvenire in maniera ordinata, evitando assembramenti e seguendo l’ordine che verrà impartito dagli addetti al controllo e dallo speaker. A fine match non ci potrà essere nessun contatto tra il pubblico e giocatori.

I biglietti sono acquistabili online da sabato 3 ottobre, all’indirizzo http://www.top-volley.it/tickets al costo di 15 euro.