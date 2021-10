Top Volley Cisterna, appuntamento il 31 ottobre per la trasferta a Verona

Dopo la fase finale di Supercoppa vinta dalla Itas Trentino, la Top Volley Cisterna è tornata in campo per preparare la gara di domenica 31 ottobre alle ore 15:30, presso il Pala Olimpia, ospiti della Verona Volley.

I ragazzi di coach Soli sono chiamati a riscattare una partenza con il freno a mano tirato, dopo la sconfitta in campionato prima a Perugia e poi in casa contro il Padova.

In una nota Fabio Soli, allenatore della Top Volley, spiega: “Una squadra che sa fare bene le cose semplici questo è il punto di forza dei nostri avversari, unito alla fisicità dei propri giocatori e a un talento di livello internazionale come Mozic, che ha già dimostrato in queste primissime uscite di essere un giocatore che anche contro grandi squadre e i tanti centimetri degli avversari, è riuscito a fare volume in termine di punti e di percentuale di attacco”.

Nelle fila di Cisterna scenderà in campo Aidan Zingel, centrale australiano della Top Volley Cisterna, con un passato in forza alla compagine scaligera.

Aidan Zingel dichiara: “Non è la prima volta che torno da avversario a Verona ed è sempre emozionante come la prima volta. Ho tanti bei ricordi e belle relazioni con la tifoseria e il pubblico. Sicuramente la partita sarà una battaglia testa a testa, perché loro stanno giocando ad alto livello e sono anche una squadra giovane e molto fisica. Dovremmo affrontarla con pazienza sapendo che ci saranno tanti scambi lunghi”.