Altro importante arrivo alla Top volley Cisterna: il palleggiatore bulgaro Georgi Seganov. L’atleta ha 26 anni e ha esperienza da vendere, arriva al club pontino dall’Halkbank Ankara in Turchia dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Cska Sofia. Molto entusiasta del nuovo acquisto il presidente della Top volley Gianrio Falivene. Seganov, che è stato anche il migliore al servizio (due aces) nella semifinale del torneo di qualificazione olimpica di Berlino, si affianca a Daniele Sottile, che arriva da dieci stagioni alla Top volley impreziosite dall’argento olimpico di Rio 2016. Così come tutti gli atleti, Seganov si sta allenando a casa in questo periodo di convivenza con la pandemia da Covid-19.

“Faccio dei piccoli esercizi con un programma che mi permette di tenermi in forma, mi sto allenando nel giardino di casa visto che ora sono con la mia famiglia – spiega il palleggiatore bulgaro Seganov– mi preparo per una stagione che mi aspetto intensa e combattuta, sono convinto che potremo fare cose interessanti, sicuramente non mancheranno le emozioni e le grandi vittorie”.

Tanta esperienza internazionale in campo con la maglia della nazionale bulgara guidata da coach Silvano Prandi, un altro ex della Top confermato proprio in queste ore ancora alla guida della nazionale bulgara, e con lui in squadra anche ex della Top volley come Skrimov e Penchev, ma Seganov conosce molto bene la Superlega italiana visto che ha già giocato per due stagioni al Sora. Dopo l’esperienza italiana, nel 2018, Georgi Seganov s’è trasferito in Turchia dove ha giocato prima nel Maliye Piyango (formazione di Ankara che la Top volley ha superato nelle semifinali della Coppa Cev del 2013) e poi nell’Halkbank Ankara, il club turco con cui i pontini hanno ceduto solo nella finalissima della Coppa Cev 2013. Il palleggiatore bulgaro si aggiunge agli arrivi del centrale tedesco Tobias Krick, all’opposto Giulio Sabbi, alle bande Kevin Tillie e Oreste Cavuto e anche ai rinnovi di Andrea Rossi (alla Top Volley dal 2014), del libero Mimmo Cavaccini e dell’altro centrale Arthur Szwarc.