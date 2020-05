Tra presente e futuro, Volkswagen riparte anche in Italia. E sulle elettriche…

Il 2020 finora non ha regalato delle notizie molto positive, ma il tempo per ripartire non manca, né la voglia per riuscirci. Adesso, dopo diverse settimane di buio, molti mercati e molti settori iniziano a intravedere la luce in fondo al tunnel, compreso il comparto automotive, uno dei più intenzionati a riprendersi in tutta velocità. Per fortuna l’inventiva e la forza di volontà non mancano di certo, specialmente se si prendono in considerazione i marchi di maggior successo, come ad esempio Volkswagen. La nota casa automobilistica tedesca ha infatti tutte le intenzioni di ripartire con il piede giusto, dopo aver dato la sua parte di aiuto durante il periodo di emergenza, donando 200 mila mascherine alla Protezione Civile italiana. Vediamo dunque i dati fra presente e futuro, con un approfondimento sulle auto elettriche.

Volkswagen riparte dai successi del 2019

La regola è voltare pagina, ripartendo da quanto di buono fatto lo scorso anno, e considerando questa prima metà del 2020 come una sorta di “periodo zero”. Nel 2019 la Volkswagen aveva infatti registrato una serie di dati molto positivi, soprattutto per merito della nuova Golf 8 GTI. Il marchio tedesco è da sempre uno dei più apprezzati in Italia, dunque i grandi numeri non rappresentano una novità. Al grande successo del brand nel nostro Paese hanno contribuito anche le vendite online, con portali specializzati come automobile.it, dove è possibile cercare Volkswagen usate a Roma, ad esempio. Su questi ultimi vengono cercati vari modelli, anche se quello che ha più successo sembra essere uno in particolare: la T-Roc è riuscita a collocarsi tra le 10 auto più vendute nella Penisola. Nello specifico, questo modello ha conquistato la posizione numero 8 con un totale di quasi 40 mila immatricolazioni lo scorso anno, surclassando competitor agguerriti come la Toyota Yaris e la Jeep Compass. E tra le nuove va segnalata la Golf 8 GTI, un ritorno in pompa magna nel nome della tecnologia, con una struttura ribassata e con un assetto più sportivo rispetto alla precedente versione.

Il punto sulle elettriche del gruppo Volkswagen

La Volkswagen è da sempre un brand attento alle novità hi-tech, alle tendenze e alle necessità degli automobilisti. E allora non stupisce che anche il brand tedesco stia seguendo la scia delle automobili elettriche, ma con una serie di differenze rispetto ad altri marchi noti. Nella fattispecie, la casa automobilistica tedesca sta pensando alla possibilità di produrre una linea di vetture elettriche low cost, indirizzate dunque ad un pubblico medio, che non potrebbe altrimenti permettersi una spesa ingente. Lo scopo del gruppo è riuscire ad abbattere di un terzo circa i prezzi dell’attuale piattaforma ID.3, e alla fine del progetto dovrebbero vedere la luce ben sette modelli di elettriche economiche. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, gli italiani potranno godere di una vettura elettrica compatta ed efficiente, ma con un prezzo inferiore ai 20 mila euro.