Durante la conferenza stampa, tenutasi sabato 27 giugno, Oreste Cavuto ha dichiarato di essere orgoglioso di far parte del progetto della Top volley Cisterna e di essere in una squadra con giocatori molto importanti.

“Non siamo mai stati così tanto tempo fermi, abbiamo tanta voglia di cominciare, non vedo l’ora di conoscere i miei compagni e di toccare finalmente la palla, credo molto nel lavoro in palestra e nei rapporti che si instaureranno con i compagni – ha dichiarato Oreste Cavuto – l’apporto del pubblico sarà fondamentale quando sarà possibile averlo, sarebbe una penalizzazione per lo spettacolo giocare senza anche perché è vero che giochiamo per la società, è poi perché è la nostra passione e lavoro, ma ancora di più lo facciamo per le persone che credono in noi sugli spalti”.

Alla conferenza sono intervenuti anche il sindaco di Cisterna Mauro Carturan, il vice sindaco e assessore allo sport Vittorio Sambucci, il presidente della Top Volley Cisterna Gianrio Falivene, il presidente onorario Massimiliano Marini, il coach Lorenzo Tubertini e il direttore sportivo Candido Grande.

“Ci saranno palazzetti più grandi del nostro ma più belli non credo, ora continueremo con i lavori- ha dichiarato il sindaco di Cisterna di Latina Mauro Carturan – La presenza della Top Volley è il nostro fiore all’occhiello e ha lavorato tanto per questo progetto, ho fatto molto per questa società e ho coinvolto molte persone per sostenere questo gruppo di lavoro. Ora la società deve farci divertire e dobbiamo essere tutti dalla parte di questa magnifica avventura, non avrei mai immaginato di vedere uno spettacolo così bello come la Superlega”.

Il progetto della Top volley, come lo ha dichiarato lo stesso coach Lorenzo Tubertini, è quello di alzare sez’altro gli obiettivi cercando di far appassionare sempre di più gli abitanti di Cisterna a questo sport in modo anche che la città abbia anche un’importante visibilità.

“In Superlega ci sono squadre importanti ed essere contattato da una di queste è già per me motivo d’orgoglio, quando mi ha chiamato la Top Volley ero sicuramente molto contento, conosco bene la società, ho sentito parlare bene del coach Tubertini e conosco il suo metodo di lavoro così la mia scelta è arrivata – così Oreste Cavuto racconta la firma del suo contratto con la formazione pontina – la società ha un progetto ambizioso, è un club storico e ha portato avanti una campagna acquisti importanti con Tillie, Sabbi, Randazzo, Szwarc e Krick, ora sta a noi confermare questo sul campo”