E’ ufficiale: Samuel Onwuelo sarà l’opposto della Top Volley Cisterna anche per la prossima stagione.

“Sono molto felice di essere ancora qui e di difendere i colori della Top Volley, ci tengo a ringraziare la società per la fiducia che ha riposto in me, questo lo ritengo molto importante per il contributo che continuerò a dare quando verrò chiamato in causa» spiega Samuel, che è l’ottavo giocatore italiano annunciato dalla Top e aggiunge- Nella passata stagione mi sono trovato molto bene con i compagni e con lo staff, la società ha deciso poi di darmi fiducia e di questo sono molto orgoglioso Il mio obiettivo? Dare il più possibile una mano alla squadra e farmi trovare pronto quando sarò chiamato in causa per scendere in campo. Nell’ultimo campionato, fin dall’ inizio della preparazione, sono stato sempre molto disponibile al lavoro che mi veniva proposto e poi ho lavorato molto tecnicamente, con il coach che mi ha dato una mano per migliorare alcune situazioni di gioco”.

Onwuelo è uno studente universitario di ingegneria gestionale e anche un grande appassionato di musica e di libri. Nonostante la sospensione a causa della pandemia da covid-19, per Samuel l’ultimo campionato è stato molto positivo per la squadra in quanto ha dimostrato di saper crescere e lottare ugualmente. L’opposto si definisce fiero dei progetti di coinvolgimento fatti nelle scuole dalla società come quelli contro il bullismo e il cyberbullismo #Accendiamoilrispetto con AbbVie e la Polizia di Stato, esperienza quest’ultima che vedeva i giocatori della Top dare una scossa alla rete prima di ogni partita casalinga.