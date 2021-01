Top Volley Cisterna cede in 3 set alla Lube. Tillie: “abbiamo sbagliato molto”

Dopo la lotta nel terzo set, la Top Volley Cisterna cede alla Cucine Lube Civitanova con il risultato di 3-0. Si contano 17 errori al servizio per la squadra di coach Boban Kovac, con tre ace e cinque muri, che hanno portato al successo di Juantorena e compagni. La Lube ha totalizzato 7 ace e altrettanti errori dalla linea dei nove metri, sei muri e una percentuale in attacco maggiore.

“Anche in questa partita abbiamo sbagliato molto con il servizio, questa è una cosa che non si può concedere in questo campionato perché tutte le squadre sono molto forti – dichiara a fine match Kevin Tillie della Top Volley Cisterna – Le sfide con Trento e Lube? Due avversari molto complicati da affrontare. Stiamo migliorando anche fisicamente – aggiunge – stiamo arrivando a combattere di più ottenendo qualcosa in più visto che in allenamento ci stiamo impegnando tantissimo”.

TOP VOLLEY CISTERNA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 0 – 3

TOP VOLLEY CISTERNA: Cavuto 8, Cavaccini (lib.), Sottile, Tillie 10, Seganov, Sabbi 8, Rossi ne, Onwuelo 2, Rondoni ne, Randazzo 4, Krick 4, Szwarc 6. All. Kovac

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar ne, Marchisio ne, Juantorena 16, Balaso (lib.), Leal 5, Larizza ne, Rychlicki 11, Diamantini 3, Simon 9, De Cecco 2, Anzani ne, Falaschi ne, Hadrava , Yant Herrera ne. All. De Giorgi

Arbitri: Piana, Verrascina

Parziali: 18-25 (22′), 18-25 (27′), 21-25 (28′)

Note: Top Volley Cisterna: ricezione 50% (33%), attacco 44%, aces 3 (err. batt. 17), muri pt. 5;

Cucine Lube Civitanova: ricezione 57% (29%), attacco 49%, aces 7 (err. batt. 7), muri pt. 6.

MVP: Juantorena (Cucine Lube Civitanova)