Il traffico di droga viaggia su Telegram: due arrestati

LATINA – Con la pandemia anche spacciatori e consumatori hanno cambiato le proprie abitudini: erba, cocaina e sostanze sintetiche vengono pubblicizzate e vendute sulle chat di Telegram che non ha limitazioni nemmeno per i minorenni.

La Polizia di Stato di Latina ha arrestato due giovani incensurati, trovati in possesso di sostanze stupefacenti, vendute per l’appunto sulla piattaforma social.

Il primo residente nel capoluogo è stato fermato dalla Polizia ieri pomeriggio.

Nel corso della perquisizione, estesa anche alla sua abitazione ubicata nel quartiere Nicolosi, sono stati trovati nascosti in più punti della sua camera da letto circa due etti di droga tra marijuana e hashish, 700 € in contanti, un bilancino ed il materiale che si usa per il confezionamento della droga.

Mentre perquisivano l’abitazione, i poliziotti hanno notato che sul cellulare del giovane giungevano molti messaggi Telegram, da parte di un unico interlocutore.

Insospettiti da questo contatto social, gli agenti sono risaliti all’identità del mittente, un 25enne di Pontinia, per il quale è immediatamente scattata una perquisizione domiciliare che ha portato gli agenti al sequestro di circa mezzo etto di marijuana e hashish, oltre a bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi.