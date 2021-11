Top Volley Cisterna, contro i Campioni d’Italia senza Szwarc

Nona giornata di campionato, la Top Volley Cisterna oggi pomeriggio alle 18 affronta i Campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova al Palasport di Cisterna. La partita sarà trasmessa in diretta su volleyballworld.tv. Il team pontino torna tra le mura amiche dopo l’esaltante vittoria di Milano contro l’Allianz, in un match dove gli atleti di coach Fabio Soli hanno espresso una grande quantità di gioco, riuscendo a gestire una gara vinta con grande maturità tecnica. Al Palasport di via delle Province arriva la Lube, una delle grandi big del campionato italiano e detentrice del titolo mondiale per club. Baranowicz e compagni cercheranno di conquistare punti preziosi per muovere la classifica e sarà importante farlo davanti al proprio pubblico. Come noto sarà assente Arthur Szwarc, che durante la partita di martedì 23 novembre, contro l’Allianz Milano, ha avuto una distorsione del ginocchio destro in seguito alla quale ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore. Una condizione valutata da subito dal dottor Gianluca Martini, poi confermata dalla risonanza magnetica eseguita il giorno successivo. Verrà operato nelle prossime ore.

Cisterna e Civitanova si sono affrontate 55 volte nel massimo campionato italiano con 9 successi per la formazione pontina e 46 per i marchigiani.

Quattro gli ex di turno, tutti di grandissimo spessore. Schierato con la Top Volley Cisterna il regista e capitano Michele Baranowicz che ha giocato con la Lube dal 2013 al 2015; Daniele Sottile con la Top Volley per 11 stagioni, dal campionato 2010/2011 al 2020/2021; ex di lusso Ivan Zaytsev nella stagione 2007/2008 ha vestito la casacca bianco-blu ed infine il palleggiatore argentino Luciano De Cecco in forza alla Top Volley nella stagione 2008/2009.

I tickets saranno a disposizione su vivaticket.com e presso il botteghino del Palasport di via delle provincie a Cisterna di Latina.

ORARI BIGLIETTERIA:

Sabato 15.30 – 18.30

Domenica 10.00 – inizio gara

Il costo è di € 10

(a cui si aggiunge il costo di prevendita). Prezzo unitario di ingresso valido per tutti i settori, non sono applicabili sconti e riduzioni per nessuna fascia di età.

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’IMPIANTO DI CISTERNA DI LATINA

È consentito l’accesso solo in possesso di “Green Pass” in corso di validità (ciclo vaccinale completo, guarigione da Covid19 negli ultimi 6 mesi, prima dose vaccinale da 15 giorni, tampone molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore antecedenti) Al momento dell’acquisto del biglietto dovranno essere lasciate generalità e recapiti di chi acquista il biglietto.

All’interno del palazzetto dello sport è obbligatorio l’uso della mascherina. Il deflusso dovrà avvenire in maniera ordinata, evitando assembramenti e seguendo l’ordine che verrà impartito dagli addetti al controllo e dallo speaker. A fine match non ci potrà essere nessun contatto tra il pubblico e i giocatori.