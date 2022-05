Top Volley Cisterna, domani contro la Piacenza per guadagnare la Challenge Cup

Manca un ultimo ostacolo da affrontare e superare per strappare un biglietto per l’Europa.

I ragazzi di coach Fabio Soli sono entrati dalla porta principale per la finale playoff quinto posto, dopo la vittoria per 3-1 nell’ultima partita casalinga giocata al Palasport di via delle province lo scorso sabato contro la Vero Volley Monza.

Il team pontino si gioca un pass per entrare nella Challenge Cup della prossima stagione.

La Top Volley Cisterna scende in campo domani sera nella sfida secca contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

L’appuntamento è per domani, 13 maggio alle 20.45, al Pala Banca Piacenza, contro il sestetto biancorosso allenato da coach Lorenzo Bernardi.

La vincente parteciperà alla Challenge Cup 2022/2023.

Il match di domani, 13 maggio, sarà trasmesso in diretta dalle 20.45 su RaiSport e sulla piattaforma www.volleyballworld.tv

Aidan Zingel (Top Volley Cisterna): “Non possiamo fare altro che goderci questo momento. Non per togliere niente a questa finale, ma sicuramente giocando con la testa libera e senza pressioni, possiamo esprimere la nostra migliore pallavolo. Meritiamo di finire questa stagione a testa alta, indipendentemente dal risultato”.

Matteo Picchio (Top Volley Cisterna): “Avere l’opportunità di giocare la finale per accedere alla Challenge Cup è un grande orgoglio per tutta la squadra e la società di Cisterna. Siamo caricatissimi e il pubblico contro Monza ci ha dato una spinta in più per provare a fare qualcosa di grande. Venerdì a Piacenza sarà una battaglia, è l’ultimo atto della nostra stagione e sicuramente daremo il massimo per incoronare al meglio un anno di duro lavoro”.