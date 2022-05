Formia, approvato in consiglio comunale il consuntivo 2021

Un Consiglio comunale fiume quello che si è svolto ieri nella sala Ribaud del Comune di Formia. L’assise civica, iniziata alle 17, è terminata alle 00:40 dopo circa 8 ore di discussione.

L’amministrazione guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, dopo aver approvato con i voti favorevoli di tutta la maggioranza il rendiconto dell’esercizio 2021, ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 unitamente al DUP ed agli allegati previsti dalla legge.

Un bilancio, così come illustrato dall’assessore al ramo Francesco Traversi, che parte dalla necessità di onorare la copertura della rata annuale di recupero del disavanzo pregresso accertato dalla precedente amministrazione in sede di rendiconto 2019, che è pari nell’esercizio 2022 a ben 868.336,93 euro. Stanziati inoltre 5.576.647,27 euro a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, 1.330.558,99 euro al Fondo Contenzioso e 370.682 euro per il Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali.

È stato sottolineato che tali stanziamenti – obbligatori per legge, ma che sarebbero potuti essere di importo molto più contenuto se il Comune negli anni precedenti fosse stato in grado di riscuotere percentuali più alte dai suoi crediti, ridotto il contenzioso contro l’Ente ed avesse pagato nei tempi previsti dalla legge i propri debiti commerciali – hanno bloccato risorse nel bilancio di previsione appena approvato per ben 8.146.225,19 euro.

Soldi che si sarebbero dovuti spendere a favore dei cittadini e delle imprese e che invece, per colpa della gestione poco accorta delle risorse avvenuta negli anni precedenti non si sono potuti impegnare nel presente bilancio.

“Otto ore di discussione serrata – ha commentato il sindaco Gianluca Taddeo – in ballo il destino della nostra città che negli scorsi anni ha vissuto una gestione poco attenta e si è ritrovata prova di visione e programmazione. Assicurare ai cittadini di Formia servizi adeguati e nessun aumento delle tariffe che avrebbe pesato ulteriormente sulle tasche delle famiglie era il nostro scopo e lo abbiamo raggiunto.

Garantire una città funzionante e sopratutto funzionale è il nostro primo obiettivo. Per questo, non va dimenticato anche il grande lavoro di progettazione che stiamo portando avanti per intercettare finanziamenti capaci di proiettare la nostra città nel futuro e le nuove assunzioni vanno in questa direzione: competenza, efficienza al servizio della città”.

“Nonostante ciò l’amministrazione è riuscita a non aumentare alcuna tariffa o tributo mantenendo inalterati i servizi a favore dei cittadini – ha spiegato l’assessore al Bilancio Francesco Traversi – riuscendo inoltre a incrementare alcune voci riguardanti le manutenzioni. Sono state previste importanti risorse per l’assunzione del personale, reclutando tre geometri e un ingegnere in aggiunta alle assunzioni già avvenute di due dirigenti delle aree tecniche del Comune e di un project manager, che coordinerà il costituendo ufficio comprensoriale per la partecipazione ai bandi PNRR”.

Previsto, inoltre, anche l’accensione di mutui per un importo complessivo di 3.313.137,50 euro con i quali verranno realizzate opere pubbliche a servizio sia delle periferie che del centro cittadino per imprimere una svolta positiva all’intera città, così come relazionato nel dettaglio dall’assessore alle Opere Pubbliche Eleonora Zangrillo che, ha illustrato anche i numerosi bandi di finanziamento a cui sta partecipando il Comune, bandi che, se assegnati, permetteranno la realizzazione di ulteriori importanti opere come, ad esempio, un secondo asilo nido comunale nell’area di San Remigio. La discussione è poi proseguita fino a notte inoltrata arricchendosi dei contributi degli assessori Fabio Papa (Cultura, Impianti Sportivi), Giovanni Valerio (Turismo) e Rosita Nervino (Servizi Sociali), interventi che si sono alternati a quelli dei consiglieri Renata Ranucci, Luigi Scarpellino, Mattia Zannella, Marco Bianchini, Caterina Nocella e Luigi Rossi.