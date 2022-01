Top Volley Cisterna, Fabio Soli guiderà anche l’Estonia

La nuova avventura della nazionale estone targata Fabio Soli inizierà alla fine di aprile in vista della preparazione per la European Gold League poi a maggio e giugno si giocherà per le qualificazioni agli Europei di agosto.

In una nota l’allenatore Soli dopo l’ufficialità da tecnico dell’Estonia commenta: “Sono molto contento della scelta perché penso che sia il posto giusto dove iniziare un nuovo percorso della mia carriera. Ringrazio la società che mi ha sostenuto per questo nuovo impegno. Voglio utilizzare l’energia e la carica di questa nuova avventura per fare ancora meglio con il mio club. Un finale di stagione che sarà molto complicato visto il calendario e le partite da recuperare, ma soprattutto la grande attenzione che bisognerà fare al recupero fisico e tecnico dei giocatori che hanno avuto il covid, ormai siamo fermi da diversi giorni e questo dovrà essere calcolato nel rientro dei ragazzi”.

“Fabio si è dimostrato un allenatore capace di gestire in maniera positiva una squadra. La sua esperienza – spiega il presidente Hanno Pevkur – con il campionato italiano e la sua conoscenza della pallavolo in generale gioveranno sicuramente allo sviluppo della nazionale estone. È da un po’ che seguo Soli e il feedback di vari giocatori rafforza anche la convinzione che abbiamo fatto la scelta giusta in termini di sviluppo della squadra e dei nostri atleti”.