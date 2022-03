Latina ancora a mani vuote e Di Donato rimane in silenzio a fine partita

Altra partita da un pugno di mosche per il Latina, che viene superato di misura dal Messina senza colpo ferire, rischiando una sconfitta più rotonda, piuttosto che pareggiare. E a fine gara Di Donato ha preferito non parlare, trincerandosi dietro un disappunto abbastanza evidente. Un passo da ultimi della classe che fa miseramente da contraltare a quella marcia da capolista per cui i nerazzurri si erano fatti apprezzare fino a quaranta giorni dietro. Ovvero dalla salvezza ipotecata sul campo con largo anticipo. Un traguardo straordinario, che però è diventato una maledizione. Anzi una condanna a vedersi pian piano sfuggire l’obiettivo play off, tenuto a lungo saldamente tra le mani, ed ora compromesso dalla miseria di tre punti in sette partite.

Risolutiva al Franco Scoglio una rete nel finale di primo tempo, firmata da Morelli che di testa ha anticipato in uscita Cardinali. L’errore macroscopico di Carletti, che al 34′ della ripresa ha calciato alto dal limite dell’area piccola sugli sviluppi del corner, è stata la conferma del periodo nero dei pontini, che rischia di concludere nell’anonimato un campionato per certi versi eccezionale.

Dodici punti in palio sono ancora sufficienti per farcela, ma i valori e le motivazioni dei prossimi avversari, complicano qualsiasi piano di ripresa. A partire dal Bari, che domenica prossima al Francioni vorrà chiudere il discorso promozione, memore di una cocente eliminazione in semifinale play off in Serie B nel 2014. Quel 2-2 firmato Jonathas e Laribi a Latina se lo ricordano tutti e magari servirà ad addolcire la pillola di un’altra settimana cupa di questo girone di ritorno, che si sta chiudendo decisamente male.

Messina – Latina 1-0

Messina (4-3-3): Lewandowski; Morelli (32’st Trasciani), Carillo, Camilleri (25’ st Celic), Fazzi; Fofana, Rizzo, Damian (32’st Simonetti); Russo, Piovaccari (37’st Busatto), Statella (25’st Goncalves). A disp. Caruso, Rondinella, Angileri, Konate, Catania, Balde, Adorante

All. Raciti

Latina (3-5-2): Cardinali; De Santis, Esposito, Giorgini (25’ st Rosseti); Tessiore, Carissoni (25’ st Teraschi), Amadio, Palermo (11’st Barberini), Sarzi Puttini (15’ st Atiagli); Carletti, Jefferson (15’st Sane). A disp. Tonti, Celli, Mascia, D’Aloia, Ercolano.

All. Di Donato

Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo

Assistenti: Antonio Severino di Campobasso e Nicola Tinello di Rovigo

IV Ufficiale: Martina Molinaro di Lamezia Terme

Marcatore: 43’ Morelli

Note: ammoniti: 12’ Fazzi (M), 24’ Amadio (L), 30’ Carletti (L), 43’ Caruso (M), 48’ Esposito (L). Corner 9-1. Rec. pt 2′, st 5′. Spettatori 819, di cui 30 ospiti.