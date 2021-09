Top Volley Cisterna, il nuovo schiacciatore è Tommaso Rinaldi

Un Mondiale Under 21 alle porte con il Cagliari che farà da apripista a quella che sarà, una settimana prima dell’inizio del campionato, la sua nuova dimora pallavolista: la Top Volley Cisterna.

Uno dei volti nuovi della società pontina è lo schiacciatore Tommaso Rinaldi, 20anni e tanta voglia di emergere dopo gli anni passati a Modena in panchina.

In una nota Tommaso Rinaldi, nuovo schiacciatore della società pontina, spiega:“Questo Mondiale Under 21 mi darà la spinta giusta per arrivare a Cisterna non solo nel migliore dei modi, ma anche carico al punto giusto per iniziare una nuova vita professionale. Credetemi, non vedo l’ora di iniziare, perché nonostante non abbia ancora preso contatto con l’ambiente, le sensazioni sono estremamente positive. Abbiamo una chat bellissima con il resto del gruppo, Fabio Soli mi chiama spesso per sapere come sto, queste sono cose che mi fanno capire, semmai c’è ne fosse bisogno, che sono arrivato nel posto giusto al momento giusto”.

Ha le idee molto chiare Tommaso Rinaldi, spinto da quella voglia di far bene che lo porterà, nella speranza di tutti, a giocare un gran Mondiale: “Voglio farlo per me è per Cisterna che si aspetta molto da questo Mondiale Under 21. Cercherò di tenere alto il nome di Cisterna e magari arrivare prima del campionato con un qualcosa di importante appena conquistato e con gli stimoli giusti, che so già che non mancheranno, per affrontare il campionato nel migliore dei modi”.