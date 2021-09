Aprilia, appaltati lavori per riduzione rischio idraulico ed idrogeologico

Il Comune di Aprilia ha pubblicato le determine dirigenziali che concludono di fatto le gare di appalto per le cinque opere pubbliche, finanziate dal Ministero dell’Interno, per la messa in sicurezza del territorio, in tema di rischio idrogeologico e idraulico.

Le opere – per le quali il Comune ha ottenuto dal Ministero 5 milioni di euro – riguardano: