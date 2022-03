Top Volley Cisterna, in campo per i quarti di finale contro il Perugia

Tutto pronto per gara 2 per i quarti di finale Scudetto del campionato di SuperLega Credem Banca.

In campo domenica 3 aprile, alle ore 18, al palasport di Cisterna arriva la Sir Safety Conad Perugia, che ha faticato non poco in gara 1 per imporsi 3-1 sui bianco blu di coach Fabio Soli.

Una stagione particolare per la Top Volley Cisterna, che nell’ultimo match giocato in campionato ha ritrovato carattere e punti preziosi superando Trento per 3-0, una vittoria che ha permesso ai ragazzi della Lazio di consolidare l’ottavo posto in classifica e presentarsi alla fase finale scudetto.