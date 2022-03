CLAAI Assimprese Lazio Sud:Vuoi aprire una tua attività d’impresa? Fondo perduto della Regione Lazio per un percorso d’autoimprenditorialità.

ECONOMIA & SOCIETA’

rubrica del mercoledì

di Ivan Simeone

Direttore CLAAI Assimprese

direzione@claai-assimprese.it

————————-

La Regione Lazio ha messo in campo alcuni importanti nuovi incentivi, per chi vuole aprire una propria attività d’impresa.

Sono iniziative e opportunità interessanti anche se a volte i percorsi per accedervi sono un tantino tortuosi e se non ci si prepara in tempo, dopo poco che il bando viene aperto vi è il rischio che lo stanziamento finanziario messo in campo venga ad esaurirsi. E’ un po’ una piccola corsa ad ostacoli e contro il tempo.

Parliamo dell’avviso pubblico “Impresa formativa: incentivi per la creazione d’impresa a favore dei giovani e delle donne del Lazio”, un intervento finalizzato a promuovere e sostenere le nuove imprese create da giovani e donne. Non è solamente un contributo economico, ma un vero “percorso”.

Si tratta di un contributo a fondo perduto per percorsi di autoimprenditorialità della durata di 24 mesi, per costituire e avviare una attività anche di tipo cooperativo e a finalità sociali, con sede e/o unità locale operativa nel territorio della Regione Lazio.

Il giovane neo-imprenditore non deve aver superato i 35 anni o essere una donna oltre i 18 anni. Importante è che si tratti di una attività con non oltre i dieci dipendenti.

L’avviso, come riportato sul portale “Lazio Europa” della Regione Lazio, è articolato in quattro fasi procedurali:

Fase A: Percorso di accompagnamento all’accesso all’iniziativa;

Fase B: Accesso e selezione delle idee progettuali;

Fase C: Definizione del Business Plan e presentazione della domanda di contributo;

Fase D: Costituzione dell’impresa e acquisizione del finanziamento.

Ma chi può accedere al contributo?

Coloro che, superate tutte le fase del “percorso”, arrivano alla costituzione dell’impresa. I requisiti per partecipare sono:

giovani con età tra 18 anni e 35 anni (Priorità “Giovani”); oppure donne di età superiore a 18 anni (Priorità “Occupazione”);

trovarsi nello stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 d.lgs. n. 150/2015;

residenti e/o domiciliati nella Regione Lazio;

non avere a proprio carico alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrattare con la P.A;

non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale;

se cittadino non comunitario, essere in possesso del permesso di soggiorno che consente attività lavorativa;

non essere già beneficiario di provvedimenti di concessione a valere su altre misure a favore dell’autoimprenditorialità, anche rientranti in azioni finanziate con il PNRR, né risultare titolare di una quota di una società beneficiaria di agevolazioni pubbliche.

Il riconoscimento del contributo a fondo perduto è:

per investimenti ricompresi tra € 30.000 ed € 50.000 l’agevolazione è pari al 100% dell’importo totale richiesto come da Piano Finanziario presentato;

per investimenti ricompresi tra € 50.000 ed € 75.000 l’agevolazione è pari al 90% dell’importo totale richiesto come da Piano Finanziario presentato;

per investimenti ricompresi tra € 75.000 ed € 100.000 l’agevolazione è pari all’80% dell’importo totale richiesto come da Piano Finanziario presentato.

Attenzione: le domande di erogazione del contributo dovranno essere trasmesse fino al 27 giugno 2022. Per tutte le azioni di supporto, attività di consulenza e predisposizione amministrativa del percorso, si può contattare la CLAAI Assimprese scrivendo a consulenza@claai-assimprese.it o direttamente andando sul sito della Regione Lazio www.lazioeuropa.it