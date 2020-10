La partita di domenica prossima, che vedrà la Top volley Cisterna contro il Trento, si giocherà a porte chiuse per le restrizioni imposte dall’ultimo Dpcm, valido fino al 24 novembre, che prevede che gli eventi sportivi siano senza la presenza del pubblico. Non ci sarà quindi la possibilità di accedere al palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna, nemmeno nella misura ridotta così com’era avvenuto in occasione degli ultimi match. La partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sulla piattaforma Elevensports.it, ma anche in diretta gratuita sul canale YouTube Elevensports e sulla nuova piattaforma streaming LIVENow. Inoltre Elevensports ha comunicato che la visione sarà gratuita per tutti fino al 30 novembre.

Intanto il nuovo ruolo di Arthur Szwarc, che da centrale sta giocando opposto per l’assenza di Giulio Sabbi, ha scatenato i social e i siti specializzati in Canada. In particolare Volleyballsource.ca, in un pezzo a cura di Everett Delorme, ha celebrato le ultime prestazioni del ‘Taglialegna’ con il titolo “Szwarc Becoming a Problem in Italy”. In particolare la cosa che ha colpito molto oltre oceano è l’impatto che Szwarc sta avendo. Il giocatore, con i suoi 207 centimetri di altezza, ha dimostrato di poter giocare fisicamente con i migliori del mondo in un’ ottica Olimpica.

Queste sono le parole del sito specializzato di pallavolo in Canada: ”Al suo secondo anno alla Top Volley Cisterna, Szwarc ha totalizzato 52 punti nelle ultime tre partite da opposto. Questo cambio di ruolo ha funzionato, permettendo alla squadra di conquistare la sua prima vittoria della stagione 3-1 sul Monza dove il canadese è stato nominato MVP con 20 punti realizzati ed è entrato nella Top 20 della Superlega italiana”.