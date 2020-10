Tutto pronto per il match casalingo a porte chiuse della Top Volley Cisterna che riceve il Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Alle 20.30 al via il primo turno infrasettimanale della stagione, valevole per la terza giornata del campionato di pallavolo maschile di Superlega Credem Banca.

La sfida con Piacenza verrà giocata a porte chiuse, ma sarà possibile guardarla gratuitamente in streaming su Elevensports con il codice SUPERLEGA11 sul sito www.elevensports.it/redeem. Il match verrà anche trasmesso su Radio Antenne Errecì Cisterna di Latina su fm 97.3.

La formazione pontina arriva a questo appuntamento dopo quattro sconfitte consecutive, due in Del Monte Coppa Italia (con Ravenna e Padova) e altrettante in campionato (con Milano e Padova). L’ultima vittoria risale al 13 settembre scorso proprio con il Piacenza nel match di debutto assoluto della stagione. Nei due precedenti in Superlega tra la Top Volley e la nuova società di Piacenza, ha sempre vinto la squadra pontina.

“Quella con Piacenza è una partita molto importante per noi perché può rappresentare una svolta dopo queste brutte prestazioni. In questo momento non dobbiamo pensare alle sconfitte perché sarebbe controproducente, ma come squadra ci interessa costruire un’identità che ci permetta di esprimere al massimo il nostro potenziale – spiega Oreste Cavuto, schiacciatore della Top Volley Cisterna – Siamo consapevoli che Piacenza è una squadra forte che arriva da una partita intensa contro Perugia e verrà qui a Cisterna sicuramente per cercare il risultato. Noi dovremmo essere bravi fin dal primo punto a per far capire ai nostri avversari che sarà tutt’altro che semplice”.

A commentare è anche Kevin Tillie, schiacciatore francese della Top Volley: “È un momento difficile, penso che gli infortuni che abbiamo avuto, anche durante la preparazione, hanno creato problemi anche all’allenamento e questo si vede sul campo. Abbiamo fatto qualche partita ed è difficile. Dobbiamo fare meglio in ricezione e attacco, la prima può aiutare la seconda, ma anche la battuta non è tanto incisiva e quindi così è difficile. Dobbiamo fare meglio e ci prepariamo alla partita di mercoledì sera contro Piacenza, tutti insieme dobbiamo cambiare qualcosa. Sabbi? Arriverà presto, ma tutti dobbiamo crescere”.