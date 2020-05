Alla Top volley Cisterna arriva anche il giovane Oreste Cavuto. Classe 1996, Cavuto è uno dei martelli più interessanti del panorama italiano ed è un patrimonio del volley azzurro visto che già dal 2018 fa parte stabilmente della Nazionale. Cavuto ha già un’esperienza importante in Superlega visto che con i trentini ha vinto Coppa Cev e Mondiale per Club e in carriera vanta anche un oro ai Giochi del Mediterraneo prima del passaggio a Ravenna.

«Arrivo alla Top Volley Cisterna con l’ambizione di dare il 100% ogni giorno in palestra perché credo fortemente che solo con il duro lavoro si possano raggiungere gli obiettivi di squadra – chiarisce Oreste Cavuto, 927 punti realizzati in cinque stagioni di serie A finora – In questo momento cerco di tenere la forma fisica con alcuni attrezzi che ho a casa e alternando un lavoro aerobico di corsa per poi non partire da zero ad inizio preparazione».

Molto soddisfatto il direttore sportivo Candido Grande. Oreste Cavuto è il terzo nuovo giocatore annunciato dalla Top volley Cisterna in questo volley-mercato dopo il biennale all’opposto Giulio Sabbi, il martello francese Kevin Tillie, a cui si aggiunge il prolungamento di contratto per due anni da parte del libero Mimmo Cavaccini. Lo schiacciatore è già nel giro della Nazionale italiana e come tutti si stava preparando con determinazione alle Olimpiadi di Tokyo, poi spostate a causa della pandemia di coronavirus.

“Nessuno mi ha garantito il posto per Tokyo ma è evidente che me la sarei giocata con tutto me stesso, ora però c’è ancora tempo per parlare di Olimpiadi anche perché la Top Volley Cisterna sta allestendo una squadra molto competitiva quindi mi aspetto di viverla da protagonista dentro e fuori dal campo con i miei compagni, anche perché dal mio punto di vista dovremo essere bravi a creare un bel gruppo che poi risulta essere sempre un valore aggiunto nel corso del campionato-riprende il martello Cavuto– L’unica cosa che posso dire nelle partire giocate contro la Top Volley è che provare a vincere a Cisterna non è mai stato scontato, quindi mi aspetto che sia così anche per i nostri avversari della prossima stagione”