Top Volley Cisterna-Perugia, domani gara 2 quarti di finale scudetto

Domenica 3 aprile dalle 18 al Palasport di Cisterna, si terrà la gara 2 quarti di finale scudetto del campionato di SuperLega Credem Banca.

In campo la Top Volley Cisterna che affronterà la Sir Safety Conad Perugia, in vantaggio 1-0 dopo la vittoria di domenica scorsa in un quarto di finale al meglio delle tre partite.

Un incontro che si annuncia tiratissimo su ogni punto giocato per l’importante posta in palio. In caso di vittoria dei pontini, si tornerà in Umbria per eventuale gara 3 al Pala Barton. Una stagione particolare per la Top Volley Cisterna, che anche in questa fase di finale scudetto ha dovuto fare i conti con la sfortuna. Pesano le assenze per Covid di Cavaccini e Dirlic, i quali, si spera, potrebbero essere recuperati per l’incontro di domani. I precedenti tra le due squadre sono 21 con 1 successo della formazione pontina e 20 per gli umbri. Nessun ex tra le due squadre in campo.

Arbitri dell’incontro Frapiccini Bruno e Luciani Ubaldo. La partita tra Top Volley Cisterna e Sir Safety Conad Perugia verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18.