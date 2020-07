A distanza di quattro mesi dall’ultima partita ufficiale, la Top volley Cisterna si raduna venerdì 10 luglio per visite mediche e test sierologico effettuato dal Centro Alta Diagnostica, che è un centro covid autorizzato dalla Regione Lazio. Tuttavia quello di venerdì prossimo sarà un ritrovo molto particolare poiché arriva dopo una delle soste più lunghe di sempre, con tutte le grandi manifestazioni estive delle Nazionali saltate, comprese le Olimpiadi di Tokyo, rinviate al prossimo anno.

“Con il raduno degli atleti facciamo un altro importante passo verso la ripresa dell’attività sportiva a Cisterna di Latina, si tratta di un momento importante perché sotto il profilo umano è una fase fondamentale per la creazione di uno spirito unitario di gruppo, mentre in un’ottica più sportiva è un vero e proprio step che ci proietta verso la ripartenza dell’attività – chiarisce Massimiliano Marini, il presidente onorario del Club – Questa per noi sarà l’occasione di accogliere i campioni nella nostra città, visto che da questa stagione gli atleti vivranno a Cisterna e questo è un valore aggiunto per il nostro progetto”.

La pandemia di coronavirus Covid-19 ha imposto una lunga serie di controlli, compresi anche quelli sugli atleti che verranno immediatamente sottoposti a test e poi seguiti anche durante il resto della loro permanenza nel Club, osservando scrupolosamente i protocolli e le indicazioni. Oltre ai test, verranno effettuate inoltre le visite mediche presso il centro fisioterapico Fisiolab di Stemasport, nell’area sportiva dell’Aeronautica militare di Latina. Quest’ultimo sarà un passaggio fondamentale in cui gli atleti a disposizione di coach Lorenzo Tubertini potranno sottoporsi ai test con la presenza dello staff medico della Top volley che sarà presente all’appuntamento in cui i campioni verranno valutati e si sottoporranno ai test con la strumentazione messa a disposizione da Fisiolab e dal suo staff, ormai storicamente al fianco del club pontino per la sua professionalità. Nei giorni successivi poi la squadra verrà sottoposta ai test di medicina sportiva e di idoneità, per questa attività la società pontina si affiderà al team della Di.Orl. srl di Cisterna di Latina.