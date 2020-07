E’ morto Franco Carnevali all’età di 82 anni, storico volto del calcio pontino, prima in campo come mezz’ala e poi in panchina come allenatore.

“Indimenticato centrocampista del Latina degli 60/70 e poi maestro di calcio con il suo Nuovo Latina. Una persona perbene che amava il calcio e la disciplina dello sport e ha saputo insegnarla a tante generazioni” – è il ricordo in un tweet del sindaco di Latina, Damiano Coletta, con un passato da calciatore proprio tra i nerazzurri.