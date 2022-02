Il match di domenica 20 febbraio che impegnava Top Volley Cisterna contro la Cucine Lube Civitanova è stato rinviato a causa di positività al Covid-19 di più di tre atleti della squadra avversaria.

La conferma arriva dalla società, come da comunicazione della Lega Pallavolo Serie A. La gara, valevole per la 9^ giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca in programma al Eurosuole Forum è stata posticipata a data da destinarsi.