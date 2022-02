Provincia, tutti i dettagli della proposta di Bilancio

Dopo la firma del Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, la proposta di Bilancio annuale e triennale 2022-2024 sarà sottoposta all’esame del Consiglio Provinciale e all’esame della Conferenza dei sindaci.

Nello specifico i dettagli della proposta di Bilancio:

Per quanto concerne la VIABILITA’ (manutenzione ordinaria e straordinaria strade e ponti) la somma totale a carico del Bilancio della Provincia a Euro 12 milioni e 385 mila. Questi sono gli interventi puntuali di messa in sicurezza di strade e ponti previsti nel 2022: Lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte posto al km 11,200 della SP Ninfina II: € 710.000,00; Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione dell’impalcato esistente ed opere di adeguamento sismico delle pile esistenti del ponte sul Fiume Garigliano di collegamento tra la SP 129 Maiano e la SP 208 Lauro Castelforte Minturno: € 1.873.317,76; Progetto di messa in sicurezza della carreggiata della S.P. Fondi Sperlonga dal Km 3 + 330 al Km 4 + 030 circa lato sx a causa dello scivolamento della pavimentazione stradale consistente nella creazione di uno scalinamento tra corsia e banchina e la sponda del Canale Vetere nel Comune di Fondi loc. La Rinchiusa: € 1.181.806,56 (divisi in due annualità per € 590.803,28 ciascuna); Lavori di realizzazione pubblica illuminazione della S.P. Sant’Agostino dal km 1+550 al km 4+500 e potenziamento della segnaletica stradale: € 484.911,68; Lavori di sistemazione ed adeguamento delle intersezioni a raso tra la S.P. Borgo Piave Foceverde e la S.P. Lunga e S.C. Lunga e tra la S.P. Borgo Piave Foceverde e S.P Nascosa e S.C. Cerreto la Croce, mediante inserimento di 2 rotatorie, nel territorio del Comune di Latina: € 646.275; S.P. Borgo Piave Foceverde – Lavori di realizzazione di una pista ciclabile da Borgo Sabotino a Foceverde: 426.000,00; Realizzazione di marciapiede lungo la S.P. Fogliano – Sabotino Località Bgo Sabotino: 335.381,00.

Per l’EDILIZIA SCOLASTICA la somma totale a carico del Bilancio della Provincia ammonta a Euro 27 milioni. Nel particolare nell’anno 2022: l’ampliamento del liceo Manzoni di Latina (Euro 3 milio e 150 mila), l’ampliamento dell’Istituto Superiore di Sabaudia (Euro 1 milioni 233 mila); l’efficientamento energetico ed infissi dell’ I.T. V. Veneto di Latina (1 milione e 100 mila) e del liceo D. Alighieri di Latina (1 milione e 500 mila).

Per l’AMBIENTE E PIANICAZIONE Euro 4 milioni e 700 mila. Nel particolare c’è da evidenziare: la messa in sicurezza del Rio S. Croce (Euro 2 milioni e 500 mila) e Euro 2 milioni e 200 mila ai Consorzi di Bonifica.

Per quanto riguarda l’obbligo formativo e le spese di funzionamento del personale ammontano a Euro 5 milioni.

Da rilevare, inoltre, che la Provincia è costretta a restituire al Ministero secondo la Riforma Delrio, come ogni anno, la somma totale di Euro 23 milioni di entrate proprie che potrebbe essere invece reinvestita direttamente dall’ente.