Top Volley, domani il recupero contro Piacenza

La Top Volley Cisterna torna in campo per il recupero della sesta giornata di ritorno del campionato di SuperLega. La sfida è con la Gas Sales Bluienergy Piacenza. I ragazzi di coach Fabio Soli arrivano dalla sconfitta con Monza per 3-1 nell’ultimo turno giocato domenica pomeriggio in lombardia. Domani alle 20:30 si torna a giocare al Palasport di Cisterna dove la Top Volley ritrova la Gas Sales Bluenergy Piacenza, con la quale, nella gara di andata ha perso 3-1. La Top Volley vuole ritrovare il momento positivo, dimostrando il proprio valore tecnico anche grazie al supporto dei tifosi. Alla gara i pontini arrivano con una delicatissima posizione di classifica: Cisterna è attualmente undicesima con 17 punti, mentre gli emiliani sono in piena zona play off e occupano la settima posizione con 25 punti.

La partita tra Top Volley Cisterna e Gas Sales Bluenergy Piacenza verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 20.30.