Top Volley, il Campionato di Superlega si avvicina

La nuova Top Volley prende forma intorno alle scelte della società legate alle esigenze tecniche di coach Fabio Soli. Il periodo di preparazione atletica al prossimo campionato di Superlega (prima giornaa il 10 ottobre a Perugia) oltre a testare e impegnare gli atleti, ha messo alla prova anche lo staff tecnico, a partire dall’Assistant Coach, Roberto Cocconi.

Una carriera in continua crescita per Elio Tommasino da tre anni Assistente Allenatore.

Al settimo anno l’esperienza di Maurizio Cibba come Scout Man. “Una riconferma, si, la settima stagione per me, confermata la fiducia della società nei miei confronti di anno in anno per il lavoro che faccio, spero di dare il mio contributo e che arrivino molti risultati positivi”.