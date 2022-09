Top Volley, pontini impegnati nel torneo di beneficienza ‘Spirito di squadra’

La Top Volley Cisterna è pronta a scendere in campo in quel di Gubbio per la kermesse solidale “Spirito di squadra”, quadrangolare di volley maschile di due giorni. Oggi e domani i campioni del team pontino saranno impegnati con squadre, dirette concorrenti del prossimo campionato di Superlega italiana. Emma Villas Siena, Prisma Gioiella Taranto e i campioni di Bulgaria della VC Hebar Pazardzhik, in campo sul parquet della palestra polivalente di via dell’Arboreto a Gubbio, per una sfida ad eliminazione diretta.

Alle 18 di oggi, capitan Baranowicz armerà i suoi compagni contro la Prisma Gioiella Taranto, mentre l’altra sfida sarà tra la Emma Villas Siena e la VC Hebar Pazardzhik, le squadre vincenti si contenderanno la vincita del torneo “Spirito di squadra” domenica alle 18, mentre alle 15 si svolgerà la finale per il terzo posto.

Le parole di Coach Fabio Soli : “Abbiamo bisogno di questi momenti per misurarci con delle realtà di livello. La programmazione è stata proprio fatta perseguendo questa politica di incontrare squadre ben attrezzate. Con Taranto e il giorno successivo contro chiunque ci capiti contro, abbiamo di nuovo la possibilità di metterci alla prova e vedere quali passaggi ulteriori dover approfondire nella settimana prima di andare a Milano per la prima partita di Superlega. Avere la possibilità di metterci in difficoltà è per noi l’opportunità di capire come distribuire i carichi di lavoro individuali. Cercare i punti base per costruire una buona pallavolo e la cosa forse più importante è quella di misurare il gruppo per imparare a conoscerci meglio. Servono equilibri per gestire al meglio i momenti di difficoltà che incontreremo nella prossima stagione, che durante l’anno saranno sicuramente numerosi”.