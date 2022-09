Top Volley, tutto pronto per il secondo test match della stagione

Dopo il primo test amichevole che ha visto vincere e convincere la Top Volley Cisterna, i ragazzi di Coach Soli sono pronti per scendere in campo con un nuovo allenamento congiunto questo pomeriggio al Palasport di Cisterna con inizio alle ore 16,30. Sfideranno i giocatori della Cave del Sole Lagonegro, team candidato a ritagliarsi uno spazio da protagonista nel prossimo campionato di serie A2. Porte aperte ed ingresso gratuito al Palasport di Cisterna per assistere al test di preparazione al campionato di Superlega.

Le parole di Coach Fabio Soli : “Nuova stagione che parte con alcuni punti di riferimento presenti la scorsa stagione e tante novità. Credo che dobbiamo essere molto contenti del risultato dell’anno scorso, ma non voglio assolutamente dire che dobbiamo far base su quello per costruire una nuova stagione. Dovremmo conoscerci come nuovo gruppo, partire e lavorare con una grandissima umiltà, ma altrettanta ambizione. Il nostro obiettivo è quello di stare il più possibile tranquilli, quindi allontanarci dalla zona calda della classifica e lavorare con grande umiltà, pensando giorno dopo giorno a guadagnare set e punti preziosi per ottenere la salvezza. Abbiamo l’ambizione di competere con chiunque, costruendo quotidianamente la nostra pallavolo. Bisogna giocare tanto ed è questo il motivo per cui stiamo cercando di organizzare il maggior numero di amichevoli. Quello di mercoledì è stato il primo test match con segnali positivi e con indicazioni importanti su dove continuare ed insistere con il lavoro”.

Mentre si assisterà al test amichevole sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2022/2023 con botteghino sino alle 18. Scegliere e farsi assegnare un posto per assistere alle 11 partite casalinghe da scegliere tra le opzioni “Gold” e “Silver”, con la novità della soluzione “Sostenitore”, compreso di opzione Gold e l’opportunità di entrare a contatto con la realtà sportiva cisternese tra iniziative esclusive e il kit brandizzato Top Volley.

Abbonamento “Sostenitore” Tribuna Est settori “A” e “C”, € 500

Abbonamento “Gold” Tribuna Est settori “A” e “C”, € 130 (intero); € 80 (ridotto Under 16)

Abbonamento “Silver” Tribuna Nord, Sud, Est e Ovest, € 90 (intero); € 40 (ridotto Under 16)

Ingresso Gratuito per i nati dal 1 Gennaio 2018.