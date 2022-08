In Corsa Libera, settembre riparte con la Maratonina d’Autunno

Il Circuito Podistico Opes “In Corsa Libera” apre il mese di settembre con la tappa numero nove. Parliamo della Maratonina d’Autunno, in programma a Torrice (FR) il 4 settembre 2022, giunta alla sua nona edizione.

L’evento di corsa agonistica su strada a carattere regionale è organizzato dall’asd Torrice runners di Faustino Moriconi in collaborazione con Opes e con il Comune di Torrice e Amministrazione Provinciale e realizzata con in contributo della Regione Lazio.

“Quest’anno riparte la Maratonina d’Autunno, giunta alla sua 9° edizione. Dopo uno stop forzato causa Covid – commentano dall’organizzazione – sarà un’edizione speciale a cui il presidente dell’asd Torrice Runners Faustino Moriconi, tiene particolarmente. Sarà una maratonina – spiegano – dedicata a tante persone che davano una mano e che purtroppo non ci sono più. In primis Ezio Vincenzi, sempre pronto a trovare qualche contributo per migliorare sempre di più l’evento, Natale Capogna sempre disponibile a bloccare il traffico per la sicurezza di tutti gli atleti che venivano a gareggiare, Filippo Savo Sardaro, che il presidente Moriconi chiamava “il suo operatore della TV”, e che con i suoi video con commenti in sottofondo incoraggiava tutti i partecipanti. Persone straordinarie che con il loro piccolo ma grande contributo non solo economico, mancheranno a tutta l’organizzazione. Speriamo in una ottima riuscita dell’evento – concludono – e che sia di buon auspicio per una ripartenza di tutto. Vi aspettiamo per una giornata di sport in allegria e divertimento”.

Appuntamento per tutti i runners fissato a domenica 4 settembre in località Torrice, Frosinone, con il ritrovo alle ore 8 presso il bar “Alberata” in via Regina Elena, in attesa dello start ufficiale della competizione previsto per le ore 10.

Il percorso di questa nona edizione, sarà composto da un giro unico della lunghezza complessiva di 10 km e 700 mt in linea su strada asfaltata con variazioni altimetriche. Lungo tutto il tracciato saranno allestiti tre ristori.

Potranno prendere parte alla competizione tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati Fidal e atleti italiani tesserati con enti di promozione sportiva e possessori di Run Card. Il costo dell’iscrizione sarà di 10 euro in preiscrizione entro il le 23.00 del 2 settembre con pacco gara assicurato per i primi 300 iscritti, sul sito www.digitalrace.it e sarà possibile iscriversi in loco il giorno della gara.

Saranno premiati i primi tre arrivi assoluti uomini e donne, i premi di categoria saranno assegnati fino al quinto arrivo, mentre per le società i premi verranno assegnati in base alla classifica finale e saranno premiate le prime 5 squadre. Oltre alle premiazioni sarà assegnato un bonus in abbigliamento da running a chi riuscirà a battere il record del percorso di Chemlal Jaouad del 4 settembre 2016 di 33’52’’. Sarà, infine, stilata una classifica assoluta dedicata ai DISM/F secondo l’ordine di arrivo senza distinzione di categoria con premi per tutti.